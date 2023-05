Festa della mamma, Meloni: «Grazie per aver creduto in me, mamma». E fa gli auguri a tutte: «Siete il centro del mondo»

«Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo». Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni in occasione della festa della mamma, postando una foto che la ritrae con sua madre, la signora Anna Paratore.

«La cosa importante che questa nazione ha è la consapevolezza di se stessa, del suo valore, del suo legame con il principio dell'appartenenza e della patria. E se c'è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno della festa della Mamma. Dopo la mamma ci sono gli Alpini come famiglia: non si poteva mancare», ha detto poi Meloni prima di salire in tribuna per assistere alla sfilata degli alpini.