Truffa Shein, finti buoni regalo da 300 euro: ecco come funziona e come evitare di cadere nella trappola online

Rubare dati sensibili attraverso un finto buono da 300 euro di Shein. Questa la nuova truffa che sta ingannando centinaia di utenti sul web. Con la promessa di vincere un ticket da spendere sull'e-commerce cinese, alcuni malintenzionati stanno raggirando un gran numero di persone online, per poi impossessarsi dei dati di carte di credito e prepagate.

La truffa

Utilizzando la reputazione dell'e-commerce Shein, alcuni malintenzionati stanno truffando centinaia di persone online con la finta promessa di un buono dal valore di 200, 300 o 500 euro da spendere sul noto sito cinese. Sfruttando le immagini del brand e imitando il suo stile comunicativo, i truffatori mandano messaggi sotto forma di e-mail, pubblicità sui social o catene su Whatsapp, indirizzando poi gli utenti su un finto sito. Qui, attraverso un "concorso estivo esclusivo", le vittime partecipano a un sondaggio o a un gioco a premi, con la promessa di vincere il tanto atteso buono. A quel punto, una volta completati tutti i passaggi e dopo aver "vinto" il ticket, i truffatori rimandano gli utenti in un sito in cui inserire i dati della carta di credito per la riscossione del premio.

Un premio, questo, che in realtà non esiste.

La risposta di Shein

I dati della carta inseriti, compresi di CVV e di tutti i codici, vengono infatti raccolti su un sito non sicuro, che consente ai truffatori di effettuare acquisti online non autorizzati.

Vista la diffusione di questa truffa, Shein Italia ha deciso di intervenire, comunicando sui propri canali social la presenza di questo finto buono e offrendo consigli su come individuare e scongiurare tali inganni. Il tutto, ribadendo che ogni comunicazione dell'e-commerce arriva esclusivamente dagli account ufficiali o da indirizzi email che terminano con @shein.com o @sheingroup.com.

Inoltre, come specificato dall'azienda, Shein non richiederebbe mai il pagamento tramite un app di pagamento mobile. Tra gli altri consigli, quello di cercare segnali di phishing, verificare l'identità del mittente e segnalare la truffa al servizio clienti dell'e-commerce.

I veri concorsi di Shein

In realtà, da tempo Shein organizza concorsi che offrono buoni sconti come premi, ma sempre attraverso i canali ufficiali e garantendo la sicurezza delle proprie informazioni personali e finanziarie.