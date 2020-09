La praticante si sposa, l'avvocato le regala un buono per la separazione gratuita

Ultimo aggiornamento: 18:48

Uncome: una scelta decisamente insolita per una, a maggior ragione se proveniente da un datore di lavoro come la titolare di uno studio legale specializzato in diritto della famiglia. Eppure, è quello che ha ricevuto unache lavora a(Caserta).LEGGI ANCHE:La, che convolerà a nozze domani, si chiamae ha ricevuto ilconsensuale gratuita, della durata di, dalla sua datrice di lavoro, l'avvocato. Una via di mezzo tra un regalo di nozze originale ed una provocazione, che però, come riporta l'Huffington Post, è da prendere assolutamente sul serio.L'avvocato Carmen Posillipo ha infatti spiegato: «Negli ultimi tempi si è visto un notevole aumento delle separazioni nei primi tre anni di matrimonio. Se questo matrimonio durerà più di tre anni, convertirò il 'buono-spesa' in denaro. Nel biglietto di auguri per gli sposi ho spiegato i motivi della mia scelta: "L'ho fatto un po' per esorcizzare, un po' per gioco e un po' per scaramanzia. Il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri"».