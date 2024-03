Belen in sexy in lingerie, la frecciata: «Era da troppo che ti vedevamo vestita». La sua replica è esilarante

«Belen che fisico», esordiscono i fan della showgirl argentina. Non passano neanche 5 minuti da quando la Rodriguez ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto sensuale che la ritrae super sexy in lingerie in pizzo color cipria, che si è subito infiammato il web. Un make-up sobrio e il viso incorniciato dalla chioma castana tirata da uno chignon: è così che si mostra ai follower Belen in lingerie. La showgirl indossa un completo firmato Intimissimi con reggiseno a balconcino e slip con intarsi laterali. «La primavera, la rinascita, la luce. Che ne dite? Vi piace?». Con queste parole Belen si rivolge ai suoi follower. Molti utenti però non hanno risparmiato qualche commento pungente al quale la showgirl ha subito risposto.

Il post

Negli scatti che Belen ha pubblicato su Instagram non si può fare a meno di notare la silhouette impeccabile della showgirl.

Moti utenti del web, dopo aver visto le foto di Belen, non hanno risparmiato le critiche. Anzi, c'è anche chi ha cercato di ironizzare ma con poco tatto. «Siamo tornate in pista?», chiede un utente.

E Belen: «Chi ne è mai uscita?». E ancora un altro utente:«Era da un po' che non ti vedevamo vestita». Così la showgirl ha subito risposto infastidita: «Ha fatto la battuta, che ridere».

«Sempre vestita», ha commentato un altro utente. E lei: «Anima nuda».