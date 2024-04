Belen e Stefano De Martino, i due ex di nuovo insieme dopo le accuse di tradimento e la separazione: ritorno di fiamma?

Una storia senza fine quella tra Belen e Stefano De Martino. Un matrimonio, un figlio, Santiago, la prima separazione, la storia con Antonino Spinalbese e l'arrivo della seconda figlia Luna Marì, poi la riconciliazione, la pace ufficiale, poi... la rottura definitiva. O almeno così sembrava dopo l'intervista al veleno di Belen da Mara Venier a Domenica In dove la showgirl ha accusato il suo "ex" marito di averla tradita con oltre 12 donne che lei stessa ha voluto chiamare personalmente per accertarsene: «Dopo 12 chiamate mi sono stufata e non ho continuato, ero diventata un centralino», ha detto Belen con ironia, la stessa che la caratterizza da sempre.

Tuttavia, la showgirl è stata recentemente paparazzata in compagnia del ballerino e showman di Rai2 insieme al figlio Santiago, felici e sorridenti.

Belen e Stefano di nuovo insieme

Secondo quando riporta il settimanale Gente e i suoi paparazzi che hanno fotografato Belen e Stefano De Martino insieme, la coppia sembrerebbe essere molto serena insieme al figlio Santiago che il 9 aprile compirà 11 anni.

Che sia un riavvicinamento in vista di questa festa?

«Belen sorride mentre abbraccia il figlio Santiago all'uscita di scuola, intanot papà Stefano si è fatto carico di zaino e chitarra del bambino. La famigliola, poi, si dirige verso l'automobile di De Martino che li riporta a casa», scrive il settimanale. Un quadro familiare molto armonioso che sembrerebbe essersi ripetuto qualche giorno fa con l'altro papà della seconda figlia di Belen, Luna Marì, quando la showgirl trascorse Pasquetta in compagnia della piccola e di Antonino Spinlabese.

Belen vorrà fare pace con i papà dei suoi figli per il loro bene? O la storia con De Martino riserva ancora qualche sequel?