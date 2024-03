Belen, ennesima frecciatina (a Stefano De Martino): «Penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo»

Belen sta trascorrendo queste giornate primaverili di tiepido sole in compagnia della sua bambina Luna Marì. Insieme passeggiano, guardano le nuvole e gli aerei che volano in cielo e, poi, ovviamente, giocano al parco. Oltre, però, a divertirsi con la sua piccola, la showgirl argentina rimane sempre molto attiva anche sui social, specie su Instagram dove ogni giorno, pubblica numerose storie e post.

Una delle ultime immagini postate ha attirato l'attenzione dei fan perché, nonostante sia la strofa di una canzone di Lorenzo Jovanotti, "Penso positivo", possiede un significato molto più profondo.

Qualche follower di Belen crede che sia una frecciatina bella e buona, magari riferita ai presunti tradimenti passati di Stefano De Martino.

La storia Instagram di Belen

La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita davvero male. La showgirl e il ballerino si sarebbero lasciati a causa delle presunte e numerose scappatelle di lui. Dopo un periodo molto buio della sua vita e la rinascita, Belen ora sembra essere serena ma, comunque, qualche sassolino dalle scarpe continua a toglierselo.

I suoi fan pensano che l'ultima storia pubblica sia riferite proprio all'ex marito. Belen ha ripreso un verso del brano "Penso positivo" di Jovanotti che recita così: «Io penso positivo, ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise. Né tanto meno negli abiti sacri. Che più di una volta. Furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondon con le catene. Io credo soltanto. Che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene, bene».

La "nuova" Belen

La versione "nuova" di Belen piace molto ai suoi fan che la vedono più sorridente e solare e, sicuramente di nuovo se stessa dopo il periodo di depressione arrivato in seguito alla separazione da Stefano De Martino. La showgirl, inoltre, sta facendo breccia nel cuore dei suoi follower anche grazie alle sue poesie piene di amore e passione.