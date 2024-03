CIVITANOVA Vietato abbassare la guardia o considerare Monza avversario finito. Dopo aver impattato la serie dei quarti di finale dei playoff scudetto alla Cucine Lube manca ora il colpo del ko. La vittoria domani sera, in gara cinque, che proietterebbe i cucinieri nella semifinale contro Trento. Gara uno è in programma alle 18 della domenica di Pasqua. Calendario da accettare senza discussioni ma pur sempre opinabile.



I tifosi

Gli appassionati di volley e gli amanti delle emozioni forti, del brivido da adrenalina allo stato puro che solo il clima dei playoff può regalare sono già a caccia del biglietto per assistere alla quinta e decisiva sfida dei quarti di finale tra Cucine Lube e Monza. Ieri è stata una giornata frenetica a trecentosessanta gradi per tutti gli attori di questa serie. I Predators non appena riavvolti stendardi e striscione sventolati a Monza si sono messi immediatamente in moto per organizzare la coreografia per domani sera. Tutto top secret ma ormai i tifosi del Club Lube nel Cuore ci hanno abituati a coreografie degne dei playoff scudetto. Da Oscar. Il telefono dei membri del direttivo del Club è stato infuocato tanto quanto il motore del torpedone che li ha riportati a casa all’alba di lunedì. Giornata frenetica anche per la società che non appena avuta l’ufficialità, da parte della Lega circa orario e data di gara cinque ha immediatamente attivato la prevendita. Data l’importanza del match sono stati lasciati invariati i prezzi dei biglietti che sono acquistabili sia on line su vivaticket che presso il botteghino dell’Eurosuole Forum. Quanto alla squadra la frenesia che ruota intorno a capitan De Cecco e compagni deve essere tramutata in energia positiva per far si che i giocatori ricevano la giusta spinta per volare in semifinale scudetto. Da Monza torna una squadra consapevole nei propri mezzi con le individualità dei singoli messe a disposizione del gruppo, come da sempre predica coach Blengini.

La squadra

Vedere un campione del calibro di Ivan Zaytsev abbracciare come a protezione il libero Bisotto entrato in alcune rotazioni in difesa al posto di Balaso è una delle più belle immagini di Monza. Piuttosto che l’incitamento costante di Motzo o quello di Diamantini e Larizza che hanno inciso notevolmente in gara 4 quando chiamati in causa con Thelle, Lagumdzija e Bottolo. In pratica ognuno ci ha messo del suo per poter scalfire le certezze di Monza. Già da ieri pomeriggio i civitanovesi si sono ritrovati in palestra per preparare gara cinque. Mai come domani sarà assolutamente vietato abbassare la guardia. Basta leggere la dichiarazione di Takahaski, dinamico schiacciatore dei brianzoli, per capire quanto spirito di rivalsa animi Monza. «Siamo pronti per la prossima sfida – ha tuonato il martello giapponese - dobbiamo migliorare e sistemare alcuni dettagli in vista di mercoledì».