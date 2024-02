Carnevale di Fano, domenica seconda sfilata da sold out. Programma e tutti i carri (spiegati)

FANO - Dopo il successo della prima domenica di sfilata il Carnevale di Fano si appresta a vivere il secondo corso mascherato con un già annunciato sold out di postazioni getto, palchi e tribune. Restano ancora disponibili biglietti posti lungo il percorso.

Si inizia alle ore 10 con oramai l’immancabile Carnevale dei bambini e la sfilata delle scuole cittadine che hanno preparato mascherate per l’occasione. Il corteo partirà da viale Gramsci, passerà per il Pincio fino ad arrivare a piazza XX Settembre.

Alle 11, a Palazzo Braccio pagani, andrà invece in scena “Disturbi…di cuore”, incontro di sensibilizzazione all'uso del defibrillatore, a cura di Associazione Il Cuore di Andrea di Roma, appuntamento organizzato in collaborazione con Fanocuore e Ex Novo Compagnia Teatrale. Ricordiamo che il carro Carnevale di Fano Story, realizzato dall'Associazione Fantagruel e dedicato al Vulón, è un carro cardioprotetto.

La parata alle 15

Poi, alle 15, occhi puntati sulla parata dei carri di I e II categoria con abbinate le mascherate delle fazioni cittadine. Anche domenica 4 febbraio arriveranno a Fano troupe Rai e Mediaset per riprendere la manifestazione. Tra le varie telecamere anche quelle del regista Andrea Lodovichetti che ormai da alcune settimane è impegnato nelle riprese del film dedicato al Carnevale. Dopo il successo di Pescamare un’altra opera filmica incentrata su un elemento identitario della città che fornirà un importate contributo alla candidatura avviata nel 2022 per far diventare i Carnevali, compreso quello di Fano, Patrimonio Culturale immateriale Unesco.

A seguire, in ordine di sfilata, i carri con spiegazione e mascherate a seguito:

CHIMATEMI DIRETTORE

PUPO DEDICATO A BEATRICE VENEZI

DI PAOLO FURLANI (GOMMAPIUMA PER CASO)

Diplomata in pianoforte e in direzione d’orchestra col massimo dei voti e la lode, è una delle artiste italiane più apprezzate al mondo.

Venerdì 9 febbraio al Teatro della Fortuna di esibirà assieme all’Orchestra Sinfonica Rossini, orchestra di Fano e Pesaro e tra i vari brani ha voluto inserire una sinfonia della compositrice Farrenc proprio per continuare in una delle sue mission: la valorizzazione delle donne in campo artistico!

A lei è dedicato il pupo, un direttore (così ama definirsi) che guiderà la carovana / orchestra per il viaggio divertente, dolcissimo e allegrissimo che si chiama:

FIGLIA DELLE STELLE

Di ANNA MANTOVANI (CARNIVAL FACTORY)

E ancora di donne di grande valore parliamo nel prossimo carro di II categoria che peraltro era il pupo del 2023; quest’opera d’arte meritava assolutamente la presenza anche questa edizione ed eccola quà! L’omaggio in questo caso è Samantha Cristoforetti, astronauta italiana di fama mondiale.

La scienza è il futuro e il futuro è la speranza. Tutti insieme guardiamo in avanti con fiducia affidandoci al Vulon.

La mano di Samanta modellata nello stile di Leonardo unisce tutto questo umanità, arte, scienza e futuro

SUPERKALIFRIGGILI

Di ANNA MANTOVANI (CARNIVAL FACTORY)

Il carro nasce dallo studio iconografico della Dea indù Kalì.

In India e dintorni, la divinità è concepita come maschile, come femminile, come maschile e femminile al contempo e come asessuata. Kalì però viene anche e soprattutto definita la grande madre e così in valigia mettiamoci anche saggezza, amore, pazienza e la forza di chi ci ha creato e sostenuto nel tempo.

MINI POP ART

Di LUCA VASSILICH (CARNIVAL FACTORY)

Andy Warhol è stato sicuramente un rivoluzionario e perfettamente il carro dell’anno scorso ridotto a carro di II categoria rientra nel tema di personalità straordinarie, proprio fuori dalle righe e dagli spazi!

La pop art, è stata ed è tutt’ora espressione della società e dell'immaginario collettivo, arte rivolta alla massa. Ritroviamo quindi l’ampiezza delle masse e la genialità dell’individuo!

LOVEDIVA

Di LUCA VASSILICH (CARNIVAL FACTORY)

Questo carro ci ricorda il lungo viaggio dell’amore universale; la lunga battaglia per il superamento di ogni discriminazione.

Con fiducia cerchiamo di far rientrare nel nostro pentragramma diritti acquisiti; custodiamoli, teniamoli al riparo dei pericoli e anzi cerchiamo di superare gli ostacoli rimasti nelle diversità di ogni tipo.

MASCHERATA MASCHERE ITALIANE

ASS. LABORATORIO GENIALE

Il Laboratorio Geniale, il laboratorio del Carnevale di Fano, torna a sfilare per Viale Gramsci.

Quest’anno si presenta con la mascherata realizzata parte in gomma piuma e parte in stoffa, sviluppando quello che è il logo del Centro Coordinamento maschere italiane,

realizzando tre grossi scudi colorati con i colori della bandiera italiana personalizzati, che trasportano sul dorso maschere, trombette, lingue di Menelik di tanti colori, attorniati da tante maschere che hanno come copricapo la corona italiana, dove splendono i colori verde, bianco e rosso

JACK IN THE BOX

Di VALERIA GUERRA (GOMMAPIUMA PER CASO)

Carro dedicato alle Maschere italiane ed in particolare alle 10 inserite nel memorandum UNESCO

Le rappresentazioni delle Maschere dei 10 Carnevali d’Italia avranno i movimenti dei pupazzi a molla il cui termine risale al 1563 dove si narra che un truffatore avrebbe venduto delle scatole vuote ai commercianti al posto della merce che dovevano acquistare,

Il termine per indicare queste scatole è JACK – IN – THE – BOX

TE DAG EL BRODETT 2: LA VENDETTA

Di MATTEO ANGHERA’ (CARNIVAL FACTORY)

Torna, dopo 8 anni, un carro dedicato al delizioso piatto simbolo della cucina marinara di Fano e alla tipica miscela a base di caffè caratteristica della nostra città: il BRODETTO e la MORETTA FANESE.

I classici ruoli però si invertono facendo consumare la “vendetta” proprio ai pesci protagonisti della ricetta che si fanno beffa degli chef “cucinandoli” in succulente padelle. I pesci sorseggiando con soddisfazione la Moretta si compiacciono e divertono sotto i fumi della gustosissima specialità fanese

CARNEVALE DI FANO STORY

Di CHIAPPA-GIOX (FANTAGRUEL)

Il carro è dedicato al Vulón, maschera ufficiale del Carnevale di Fano.

Si tratta di un vero e proprio museo all’aperto e su ruote!

Possiamo ritrovare le bellissime immagini degli ultimi 5 anni!

Il carro Fano Story è cardio protetto; si ringrazia per questo l’Associazione Fano Cuore per il defibrillatore offerto in dotazione.

MASCHERATA

FAZIONE DELFINO

Il bacio dell'umanità

La mascherata della fazione Delfino associata al carro "Ho visto l'AI che bacia lui' si apre con la rappresentazione di un umanoide: il futuro, la tecnologia che incontra l'uomo e gli semplifica attività lavorative e non solo. L'umanoide che è capace di svolgere qualsiasi compito, non può riprodurre i sentimenti.

Nonostante l’avanzare della tecnologia l'intelligenza artificiale non è capace di riprodurre il gesto più intenso e coinvolgente: il bacio. Le bocche diventano quindi un simbolo e il bacio permette la connessione emozionale tra individui che diventano comunità!

HO VISTO L’A.I. CHE BACIA LUI

Di MAURO CHIAPPA (FANTAGRUEL)

E allora eccolo! Il carro dedicato al Bacio, la discriminante tra noi e l’intelligenza artificia! Potremmo dire che il bacio salverà il mondo!

Spiegazione del carro:

Abbiamo:

1) - Il grande Robot centrale, neutro e asessuato,

nell’atto di baciare ma senza alcuna controparte.

2) - Il bacio saffico, espresso attraverso le due ragazze sportive.

3) - Il bacio tra l’uomo e l’animale, rappresenta lo sconfinato amore reciproco verso i nostri amici a quattro zampe.

4) - Il bacio tra due uomini. nel nostro caso contiene anche un significato politico

come nel famoso bacio tra Breznev e Honecker del 1979

5) - Infine il “classico” bacio tra uomo e donna. Ma nello specifico, i riferimenti sono anche evidenti omaggi al più famoso dei cioccolatini del Carnevale di Fano e sempre citato anche in sua mancanza e al suo ideatore, il fanese Federico Seneca.

MASCHERATA

FAZIONE CINGHIALE

Mascherata a tema sul genere artistico dello Steampunk.

COME SAREBBE STATO IL PASSATO SE IL FUTURO FOSSE ARRIVATO PRIMA

Gomma piuma per caso

Cenerentola è sicuramente fuori dalle righe e dagli spazi e questa sua prospettiva le ha permesso di vincere sulle convenzioni!

Lasciamo per qualche volta le strade battute e andiamo in cerca d’altro e magari di nuove verità!!

Spiegazione del carro:

Lo Steampunk è il genere artistico che ci presenta una versione fantascientifica della favola di Cenerentola nell’atto in cui viene trasformata la zucca in carrozza, tale mutazione avviene in un mezzo in cui la tecnologia viene azionata da forza vapore, e ingranaggi realizzata con materiali metallici di scarto. Il carro si presenta come un tripudio della meccanica, come se davvero provenissero da un passato che non ha mai avuto luogo

MASCHERATA

FAZIONE VOLPE

Una lunga sfilata di 20 metri sono proposti i colori del fascio di luce raffiguranti l’iconica copertina del disco The dark side of the moon dei Pink Floyd. I colori del disco sono immagini di gioia per il carnevale!

THE DARK SIDE 50TH + 1

Di MATTEO ANGHERA’ (CARNIVAL FACTORY)

Il futuro, l'uomo e le sue aspirazioni, tra timori e sogni. Dalla notte dei tempi la luna è il viaggio dell’uomo in cerca del futuro, ma è anche la luce nelle notti delle emozioni umane.

Spiegazione del carro:

Il carro è un omaggio, in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla pubblicazione, ad uno degli album più iconici e famosi della storia della musica: "The dark side of the moon" dei Pink Floyd. Il carro si presenta asimmetrico, diviso a metà. Da un lato ci sono degli orologi che ruotando nello spazio celebrao il cinquantesimo, lo portano fino ai giorni d'oggi e lo proiettano nel futuro. Nella parte opposta del carro ci sono gli spettri, ma all’interno del prisma una bambina, generatrice di vita, che rappresenta la speranza nelle nuove generazioni. La parte alta del carro è caratterizzata dall'eclissi, tema finale dell'album. Una luna "vulona" e dispettosa cerca di coprire col suo lato oscuro la luce della ragionevolezza facendole perdere il "lume".

MASCHERATA

FAZIONE LUPO

Associazione “Viviamo Centinarola” in collaborazione con la fazione del lupo di Fenile proporrà la sfilata Il mangiasogni.

MANGIASOGNI

Di LUCA VASSILICH (CARNIVAL FACTORY)

Spiegazione del carro:

“Non dire mai che i sogni sono inutili, perché è inutile la vita di chi non sa sognare”

Jim Morrison

In questa società che ci vuole omologati, freddi, rapidi, produttivi e consumisti, è

fondamentale essere ancora in grado di sognare.

Concedersi il lusso di far volare la mente è un bellissimo atto di ribellione, significa rallentare e concedere alla nostra parte più emotiva e irrazionale la possibilità di esprimersi, trovando, forse, anche il coraggio di essere felici.

MUSICA ARABITA

Spiegazione del carro:

Il magnifico nuovo carro realizzato lo scorso anno per il centenario della Musica Arabita!

Ideato dal grafico pubblicitario Daniele Carboni in collaborazione con Cristina Fenocchi e l’Ing. Valter Adanti…

Il carro è dedicato a Paolo Vicini e rappresenta un vero palcoscenico maestoso e viaggiante che permetterà idealmente alla musica di Fano di portare allegria in tutto il mondo!

La Musica Arabita è la voce fuori dal coro, è lo sberleffo alla musica colta! Con una sforbiciata tagliamo con la vecchia e solita musica e voliamo verso il futuro!!!

Il carro è preceduto dagli amici di ABBRACCI GRATIS, simpatico gruppo che regalerà un momento di gioia con bell’abbraccio…!

Il carnevale dei bambini

Ricordiamo che sempre domenica, dalle ore 10, lungo viale Gramsci si svolgerà il carnevale dei Bambini con ingresso gratuito. Per loro (e per tutta la giornata) anche la sorpresa dell’area Kinder Ferrero che sarà allestita nella zona del Pincio e in cui si potranno effettuare giochi e gustare i tanti prodotti Kinder.

Sul palco adiacente alla scuola Corridoni suoneranno invece i “Senza Volto” band molto conosciuta e seguita dai giovanissimi. Sulla torretta della direzione l’immancabile Francesco Boiani e Augusto Alessi, i dj di Bobina Network.

La lotteria

Riproposta anche nel 2024 la lotteria del Carnevale che mette in palio, come primo premio, una crociera per due persone grazie all’agenzia Yougiara Travel. Per tutte le info, per l’acquisto dei biglietti e/o la sottoscrizione della tessera Carnevalesca che garantisce tanti vantaggi e l’ingresso ad 1 solo euro, è possibile visitare il sito www.carnevaledifano.com. o recarsi a Palazzo Bracci Pagani.

Novità importante dell’edizione 2024 è la possibilità di ingresso ridotto (escluso Box da 15 persone e tribune libere) anche per i possessori di un abbonamento annuale, mensile o settimanale regionale Trenitalia valido per raggiungere Fano e per tutti i possessori di un biglietto di corsa semplice regionale Trenitalia.

Questo grazie all’accordo di co-marketing siglato tra Ente Carnevalesca e Trenitalia con quest’ultima che promuoverà il Carnevale di Fano sugli schermi delle emettitrici self-service del circuito regionale nelle regioni Marche, Abruzzo ed Umbria, sugli impianti video dei treni regionali (muniti di monitor di bordo) relativi ai servizi di competenza della regione Marche oltre che sul sito www.trenitalia.com e nella pagina Facebook di Trenitalia.