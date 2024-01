Sanremo 2024, da oggi in vendita i biglietti: quanto costano e dove acquistarli

Il 6 febbraio Amadeus torna al timone del Festival di Sanremo 2024 per il quinto anno consecutivo, al suo fianco cinque co-conduttori, uno per ogni serata. Martedì sarà la volta di Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano Due Vite, mercoledì toccherà a Giorgia, anche lei in gara nel 2023 con Parole dette male. La terza serata vedrà sul palco l'attrice e comica Teresa Mannino, mentre Lorella Cuccarini sarà la co-conduttrice della serata delle cover. La serata della finale vedrà il conduttore e direttore artistico affiancato dall'amico e collega Rosario Fiorello. Ma quanto costa assistere al Festival?