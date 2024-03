SuperEnalotto, nessuno ritira 10 biglietti vincenti da 10mila euro. Sisal: «Fate presto, stanno per scadere»

Dieci vincitori per dieci vincite mai ritirate. Si tratta di un vero e proprio giallo quello che è in corso in Toscana. Ma il rischio più grande è che i biglietti vincenti potrebbero non essere mai riscossi. Non parliamo di spiccioli ma di 10mila euro che moltiplicati per 10 danno come cifra complessiva 100mila euro. Somma che potrebbero restare alla Sisal, mica noccioline. I motivi sul perché non siano stati ritirati resta un mistero.



Magari c'è chi ha perso il biglietto e qualcun'altro magari non ha mai controllato se ha vinto o meno. I giorni passano e il tempo stringe. Persino la Sisal, azienda italiana che opera nel settore del gioco, ha lanciato un appello: «Chi ha i biglietti fortunati, ritiri la vincita».

Come riporta la Repubblica, tutto è inizato a dicembre 2023.

SuperEnalotto-SuperStar promuove l'iniziativa speciale «New Year's Show» in cui assegna novecento premi da diecimila euro ciascuno nell'arco di tre concorsi speciali consecutivi giovedì 28 dicembre, venerdì 29 dicembre e sabato 30 dicembre 2023. Ma oggi, 25 marzo 2024, risultano ancora dieci premi non ritirati.

La scadenza

I termini per la riscossione dei premi da diecimila euro ciascuno sono novanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale: il 27, 28 o 29 marzo a seconda della data del concorso giocato. Sisal ha deciso di ricordare ai disattenti di «verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori» e, soprattutto, di «non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita».

I codici

Ma chi è che deve ancora ritirare la vittoria? La Repubblica scrive che i vincitori dovrebbero essere a Campi Bisenzio (Firenze), a Colle di Val d'Elsa (Siena), Firenze, Orbetello (Grosseto), Barberino di Mugello (Firenze), Pistoia e Collesalvetti (Livorno).

I codici si possono verificare nella sezione Verifica Vincite del sito SuperEnalotto.it e giochinumerici.info, attraverso la App Ufficiale del SuperEnalotto o nei Punti di Vendita Sisal. Chi ha realizzato una vincita può ritirarla nel Punto Pagamento Premi più vicino (l'elenco è sul sito) o in uno degli Uffici Premi Sisal a Milano o Roma dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.Chi ha vinto con una giocata online, deve «presentare la stampa del dettaglio giocata vincente, riportante il codice della giocata e il codice di identificazione del conto di gioco, oltre a un documento di identità valido e al Codice Fiscale». Se, invece, ha giocato in ricevitoria deve «presentare la ricevuta di gioco vincente, integra e originale, oltre a un documento di identità valido e al Codice Fiscale».