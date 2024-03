Dura appena 25 minuti la prevendita per il settore ospiti del Tubaldi di Recanati: i dorici polverizzano i 500 biglietti a disposizione

ANCONA È durata appena 25 minuti la prevendita per il settore ospiti del Tubaldi di Recanati dedicata ai tifosi anconetani. Tanto è stato sufficiente oggi pomeriggio (19 marzo), infatti, a polverizzare i 500 biglietti a disposizione per l’importantissima sfida salvezza tra Recanatese e Ancona in programma sabato alle 17.30.

La richiesta di tagliandi

Probabilmente, per soddisfare la richiesta di tagliandi dal capoluogo, non sarebbe bastato neanche il doppio della dotazione fermo restando che i residenti della provincia di Ancona non potranno acquistare nei settori di casa per via delle disposizioni del Gos.

Il servizio d’ordine si era riunito nei giorni scorsi recependo le indicazioni dell’Osservatorio del Viminale che aveva giudicato, a sorpresa per tutti, questa partita come a rischio. Esclusa anche la possibilità di un altro impianto con la relativa, più che probabile, conseguenza che molti sostenitori biancorossi saranno presenti all’esterno dell’impianto leopardiano.