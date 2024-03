FANO Quella di domani sarà già la settima sfida tra Alma e Vigor in sole due stagioni, essendosi affrontate anche due volte nella Coppa Italia di D ed una nella finale playoff. Questa serie di incroci in campo ha stimolato l’interesse di entrambe le tifoserie, che complice la vicinanza tra le due città hanno sempre contribuito ad offrire un bel colpo d’occhio sugli spalti.



Obiettivi differenti



E sarà sicuramente così pure in questo caso al Bianchelli di Senigallia, in un confronto in cui granata e rossoblù rispetto allo scorso anno mireranno al massimo della posta in palio per avvicinarsi ai rispettivi traguardi. I vigorini padroni di casa vorrebbero infatti riprendersi quel quinto posto che il Notaresco gli ha sottratto nel turno precedente, quando l’undici senigalliese ha impattato 1-1 nello scontro diretto di Riano col Roma City, mentre i fanesi sono spinti a far risultato per cercare di allontanare l’incubo di sprofondare in Eccellenza. Anche Urbinati e compagni vengono da un 1-1, un pareggio che, conquistato nel duello con la capolista Campobasso, ha infuso fiducia nel gruppo oltre a permettere agli uomini di mister Manoni se non altro di lasciarsi la retrocessione diretta a due lunghezze di distanza.



Chi si rivede



A rendere ancor più interessante il nuovo capitolo della saga Vigor-Alma sarà la presenza di tanti ex nelle file vigorine, essendo passati per Fano i vari Bartolini (fuori però per infortunio), Broso, Capezzani, Gambini e Zammarchi. Ad essi, a livello di giocatori, ci sarebbe da aggiungere Baldini, che ha militato nel vivaio granata senza esordire in prima squadra. Tra le vecchie conoscenza fanesi figurano inoltre il vice-allenatore Giulietti, il preparatore atletico Massi, il team manager Rossi ed il responsabile tecnico del settore giovanile Servadio. Uno dei più attesi è di certo Broso, che all’andata appena entrato firmò il definitivo 2-2 all’87’. «Per me è una sfida dal sapore particolare, però adesso sono più pronto avendola già affrontata - spiega il trentatreenne centravanti rossoblù Antonio Broso, che a Fano si è fermato a vivere con la famiglia dopo le due annate in granata con 13 gol in 56 gare -. Ci aspettiamo una gara difficile contro un avversario che vorrà portare a casa dei punti importanti per la salvezza, ma noi vogliamo rientrare dentro ai playoff e quindi scenderemo in campo determinati a far risultato. La stiamo preparando bene per cercare di metterli in difficoltà, sapendo che incontriamo una squadra con un’identità precisa che fa del sacrificio e della lotta le proprie armi migliori».



Prevendita prolungata



E’ stato frattanto prorogato il termine ultimo per l’acquisto del biglietto del settore ospiti per i tifosi granata, che avranno la possibilità di procurarselo entro le ore 11 di domani al prezzo di 11 euro (commissioni incluse) presso Bar Giolla, Polvere di Caffè e Stazione di Servizio Q8. Panthers, Ultras e Club Forza Alma stante lo sciopero dei treni hanno organizzato la trasferta in auto, con ritrovo per la partenza fissato per le 13.30 al piazzale antistante l’ingresso principale dello stadio Mancini. Di sicuro domani si prevede un pubblico importante per la Serie D.