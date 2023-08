Gigi Buffon, è stato bellissimo. Il numero 1 più forte di sempre dice addio al calcio: sarà capo delegazione della Nazionale di Mancini

Da oggi siamo tutti più vecchi. Gianluigi Buffon, l'ultimo degli eroi del Mondiale 2006 ancora in attività, lascia il calcio giocato. L'ex portiere della Juventus ha deciso di risolvere il suo contratto con il Parma e appendere i guantoni al chiodo a 45 anni suonati. Dopo 29 anni e 30 trofei conquistati tra Italia, Francia e Nazionale si chiude quindi la carriera di uno dei portieri più forti di sempre, una vera e propria leggenda del calcio italiano e internazionale.

La carriera

Dopo gli inizi al Parma, ancora minorenne, con quella parata su Weah passata alla storia perché all'esordio assoluto in prima squadra al posto di Bucci infortunato (con l'ex Ancona Nista scavalcato nelle gerarchie) la carriera di Buffon è decollata alla Juventus, dove ha poi trascorso 17 anni.

Poi la parentesi al Paris Saint-Germain, un solo anno prima di ritornare a casa, prima in bianconero e poi in Emilia. Il rapporto d'amicizia stretto con Agnelli, la grande carriera in Nazionale (nonostante Euro 2000 saltato per infortunio: al suo posto aveva fatto magie Toldo), la Serie B giocata con la Juve che l'ha reso immortale agli occhi di ogni tifoso bianconero, il ritorno in A e il filotto di scudetti vinti con un'unica sola mancanza nella sua sterminata bacheca: la Champions League.

Proprio a Parma si chiuderà la carriera di Buffon, che ha rifiutato le offerte dorate dell'Arabia per raggiungere Roberto Mancini, che gli garantirà un ruolo nello staff tecnico della Nazionale. Probabilmente come capo delegazione, ruolo ricoperto fino a pochi mesi da Gianluca Vialli. Ecco, per carisma, passione, guida per i giovani e attaccamento alla Nazionale Gigi Buffon sarebbe l'ideale soluzione per il doloroso post Vialli.