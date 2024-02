Lube contro Cisterna senza alternative: servono i tre punti

CIVITANOVA - Lube 25 punti, Cisterna 22. Basta ed avanza questo per dire e solttolineare che oggi serve la vittoria, che non ci sono alternative ai tre punti. Se non dovesse bastare ecco allora quel quarto posto che va difeso a denti stretti (Verona 2 punti dietro) e magari - mission non impossible - provare a dar fastidio a quel Piacenza che occupa il terzo posto.



E' la ventesima giornata del massimo campionato di pallavolo., il via alle 18 ma occhio perchè Cisterna vuol provare ad uscire da quella zona che significa spareggi salvezza anche se l'unica avversaria su cui poter provare a fare il sorpasso è Modena che rispetto a Cisterna ha due punti in più.