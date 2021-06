La serie infinita di incidenti sul lavoro si allunga: morti due operai caduti in una cisterna

CUNEO - Due operai sono morti dopo essere caduti dentro una cisterna, profonda alcuni metri, nell'azienda vinicola Fratelli Martini di Cossano Belbo (Cuneo). L'incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio. I due addetti sono stati estratti incoscienti dai soccorritori che hanno tentato di rianimarli per venti minuti, ma invano. Oltre all'elisoccorso sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Alba e Santo Sefano Belbo, insieme ai carabinieri.

Secondo le prime informazioni fornite dal 118, i due operai morti hanno 46 e 58 anni. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, intervenute sul posto, per stabilire quando accaduto. L'incidente si è verificato nel cuore delle Langhe cuneesi, in una storica azienda vitivinicola, fondata nel 1947 e famosa nel mondo.

