Mamma salvata dai figli di 4 e 7 anni: il marito le tira un pugno, i piccoli si scagliano contro il padre violento

FOGGIA - Quando lui, il loro papà, le ha sferrato un pugno in pieno volto spaccandole il labbro inferiore, non ci hanno pensato su due volte. E con un coraggio da leoni, due fratellini di 4 e 7 anni lo hanno aggredito, come meglio sapevano, per tenerlo lontano dalla loro mamma. Forse è stato questo episodio, questo gesto eroico di due piccoli che non dovrebbero conoscere, alla loro età, il lato oscuro del mondo, a convincere una donna 30enne di Foggia a portarli via quella casa e a denunciare il marito, dopo anni di violenze e maltrattamenti.

La vittima del pestaggio, dunque, si è presentata ai carabinieri denunciando tutto e i militari hanno così potuto arrestare un 33enne del posto, che sabato scorso, al termine di un violento alterco familiare, ha colpito la moglie al volto. Per l'uomo, l'autorità giudiziaria ha disposto la custodia cautalre in carcere.

