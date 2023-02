CIVITANOVA La Cucine Lube chiama in causa i propri assi per provare ad accendere l’entusiasmo intorno ai campioni d’Italia in vista di un finale di stagione che si annuncia quanto mai spettacolare ed incerto. Una serie di cinque partite, di qui alla fine della regular season, che saranno una prova di anteprima dei playoff scudetto, ma anche dei quarti di finale di coppa dei campioni. La squadra di Chicco Blengini è alla ricerca della migliore sintonia per un fine di stagione interessante ed importante. Ancora tre settimane piene di lavoro, intense e molto dure, attendono i biancorossi che poi dovranno gettare in campo tutto quanto hanno assimilato.



La serie



Il campionato più bello ed in questa stagione anche più combattuto dell’ultimo decennio metterà i cucinieri ed i propri sostenitori, ma soprattutto curiosi di avvicinarsi a questo sport, di fronte ad una serie di partite che possono essere considerate delle vere e proprie finali. Una sorta di playoff anticipato. Perchè saranno cinque partite di fuoco: tre in casa e due in trasferta. Si inizia domani con il match casalingo contro l’agguerrita Cisterna. Poi la trasferta a Siena e la successiva partita casalinga contro Piacenza. Dopo la sosta per la Final Four della Del Monte Coppa Italia, dove per la seconda stagione consecutiva la Lube sarà assente, ci si ritufferà in Superlega con il match interno contro Milano e la trasferta a Perugia. Poi ci saranno i playoff ed i quarti di finale di Coppa dei campioni. La volata è iniziata domenica scorsa a Verona e proseguirà domani contro Cisterna. Chi ama questo sport e le emozioni uniche che sa regalare può iniziare a salire sull’ottovolante delle schiacciate, difese e murate dei biancorossi. « Dobbiamo ripartire dalla reazione di Verona che ci ha permesso di portare il match al tie break -ha dichiarato il libero campione del mondo Fabio Balaso - ci stiamo allenando sul nostro cambio palla insistendo sulle fasi di ricezione e attacco. Stiamo curando gli aspetti che nelle partite ci hanno creato più problemi. Ci aspettano cinque gare di fuoco in vista dei Play Off, a iniziare dal confronto di domenica all’Eurosuole Forum con la Top Volley Cisterna. Ricordiamo bene la prova negativa con i pontini all’andata. Anche loro inseguono il miglior piazzamento possibile in base ai punti rimasti e ci renderanno la vita difficile. Dovremo farci valere».



Un tifoso speciale



Akira Sawada è arrivato a Cisterna grazie al progetto universitario di integrazione e crescita sportiva per studenti universitari del Giappone. Il giovane centrale è stato selezionato tra quattro studenti universitari per il progetto della Jtb Italy per frequentare uno stage in Italia dal 29 gennaio al 15 marzo per un’esperienza utile alla formazione di giovani studenti che vivranno a pieno il campionato di Superlega Credem Banca. Sawada entra a far parte del team pontino, non verrà tesserato, ma parteciperà agli allenamenti settimanali, seguendo la squadra in trasferta per un’integrazione totale come previsto dal progetto sportivo a cui ha aderito la Top Volley Cisterna. Alto 199 centimetri per un peso di 93 chilogrammi, il centrale giapponese parte da un’altezza di 260 centimetri per arrivare a difendere a 3 metri e 25 e attaccare a quasi 3 metri e mezzo.