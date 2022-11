CIVITANOVA- I numeri, storici, della sfida di domani tra Cisterna e Cucine Lube, sono tutti dalla parte dei biancorossi. Non bisogna lasciarsi trarre in inganno perchè la squadra di Fabio Soli, guidata dall’ex Michele Baranowicz, ha in canna dei colpi da poter mettere in difficoltà chiunque. E lo dimostra la posizione in classifica occupata dalla formazione pontina che cerca di farsi largo tra le prime della classe.

Le statistiche

Nei 57 precedenti i cucinieri si sono imposti 48 volte, mentre si sono arresi in 9 circostanze, con 157 set vinti e 54 persi Considerevole il divario tra i 5.014 punti fatti e i 4.375 subiti. In casa della Top Volley la Lube è riuscita a trovare il successo in 23 occasioni su 27 partite giocate, vincendo 75 set su 99. Nella passata stagione Civitanova ha centrato due successi da tre punti contro i pontini in Regular Season. Nella 9ª giornata di andata i cucinieri hanno espugnato in tre set il palazzetto Cisterna bruciando i rivali al fotofinish nei primi due parziali per poi legittimare il successo con una prova travolgente nel terzo atto (23-25, 23-25, 15-25). Il match di ritorno, nel quartier generale dei biancorossi, si è chiuso con una vittoria in rimonta dei padroni di casa. Nonostante una partenza a razzo, il sestetto laziale ha subito il gioco dei cucinieri dal secondo set in avanti (17-25, 25-21, 25-18, 25-20).

Partite memorabili

Nella Marche si giocò la partita con il punteggio più alto tra le due squadre. Il match perso sul filo di lana dalla Lube con la Top Volley a Macerata, in occasione di Gara 3 dei Quarti di Finale Play Off 2002/03 di A1: i laziali portarono al quarto confronto la serie grazie ai parziali di 18-25, 25-27, 26-24, 25-18, 13-25, per un totale di 216 punti. I biancorossi, in vantaggio 2-1 negli scontri diretti, conquistarono la semifinale play off tre giorni dopo, espugnando Latina con il massimo scarto. La Lube riuscì a vincere una partita con uno scarto massimo di 31 punti nel giorno di Santo Stefano del 2016, quando all’Eurosuole Forum i biancorossi piegarono 3-0 la Top Volley nella 3ª giornata di SuperLega 2016/17, con i parziali netti di 25-13, 25-17, 25-13. Cisterna, invece, vanta uno scarto di 16 punti, realizzato in Gara 1 dei Quarti di Finale della SuperLega 2014/15, realizzato sempre a Civitanova Marche: finì con un successo in quattro set per gli ospiti, che riuscirono a rimontare dal 25-21 del primo set con i restanti 19-25, 17-25, e 19-25. I biancorossi, all’epoca detentori dello Scudetto, impattarono la serie al tie break tre giorni più tardi a Latina, ma furono di nuovo battuti in casa per 3 a 1 il 22 aprile, salutando anticipatamente la corsa verso il tricolore.

Le curiosità

Il set più combattuto per la Top Volley resta il 33 a 31 del terzo parziale della gara al Fontescodella di Macerata valida per l’11ª giornata di Serie A1 2005/06, che le permise di accorciare sul 2-1 dopo l’iniziale fuga della Lube padrona di casa: nel quarto set i cucinieri ribadirono la propria superiorità conquistando tre punti ai vantaggi. I marchigiani, invece, sono riusciti a vincere un set per 32 a 30, nello specifico il terzo e ultimo con cui si concluse a Latina la sfida della seconda giornata di andata del campionato di Serie A1 2013/14, a coronamento di un 3 a 0. Il parziale più facile conquistato dai cucinieri è ancora il quarto del successo al tie break in trasferta nel 2010, in occasione della 7ª giornata di andata nella Serie A1 2010/11: i cucinieri si imposero per 25 a 11 riuscendo a prolungare il match per poi espugnare Latina al fotofinish.