Lube Civitanova-Sir Safety Perugia 1-1, il duello infinito: in palio c'è la Supercoppa

CAGLIARI - E' la finalissima della Supercoppa e non è un caso che a contendersi il trofeo siano Lube Civitanova e Sir Safety Perugia. Sempre loro. Un duello infinito e un'altra sfida per capire chi potrà esultare con i ragazzi di Blengini pronti a confermare quanto di buono fatto vedere l'altro giorno in semifinale contro Modena superata per 3-0. Ma Perugia dopo aver superato Trento ha anche lei grande voglia di vittoria.

LUBE CIVITANOVA - SIR SAFETY PERUGIA 1-1

Emozioni a non finire già nel primo set con gli umbri che partono forte e che grazie anche ad una buona varietà di scelte si portano in vantaggio e arrivano ad avere fino a 4 punti di margine (6-10) ma è proprio qui che la squadra di Blengini ritrova carattere e determinazione e un passo alla volta prima colma il divario per poi passare in vantaggio fino a chiudere in maniera convincente (25-20) il primo set.

Quanto di buono la Lube aveva fatto vedere nel primo set rimane solo un ricordo perchè velocemente la partita cambia inerzia con Perugia che si porta in vantaggio, allarga il margine e tenendo il parziale sempre sotto controllo riesce a respingere il tentativo di rimonta di Civitanova e a chiudere il parziale sul 25-22 per il pareggio.