​Mengoni, il concerto di Capodanno da 1 milione di euro diventa un caso: «Inopportuno spendere così i soldi pubblici»

Il concerto di Capodanno a Cagliari con Marco Mengoni diventa un caso e scoppia la polemica. L'evento costerà al Comune un milione di euro, di cui 250mila da destinare al cantante come cachet. Dopo che la Giunta ha messo nero su bianco costi e programma, è scoppiata una polemica. Lo riporta L'Unione Sarda.

Mengoni, concerto con polemica

Il concerto di Marco Mengoni si terrà alla Fiera per ragioni di sicurezza e per lo stesso motivo, non sarà accessibile a tutti. Gli organizzatori hanno previsto infatti un numero chiuso di 28mila persone. «Spendere così tanti soldi pubblici per il concerto di Capodanno è inopportuno», dice Marzia Cilloccu, consigliera di minoranza e capogruppo in Consiglio di Orizzonte Comune.

«Inutile portare in città il cantante più bravo del mondo se poi alla fine il concerto di Capodanno lo devi fare a numero chiuso», sottolinea Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti.

LA SUDDIVISIONE DEI COSTI

La Giunta Comunale di Cagliari con specifica delibera, la n. 269/2023 ha stanziato oltre un milione di euro, esattamente 1.027.000,4 € per il capodanno alla Fiera Campionaria con ospite Marco Mengoni. Lo stanziamento per l’evento ha un costo così suddiviso:

Capitolo 235821: “Organizzazione e partecipazione a eventi e altre prestazioni di servizi finalizzate alle attività di sviluppo e valorizzazione della cultura” con disponibilità di € 451.950,24

Capitolo 200638: “Organizzazione e partecipazione a eventi e altre prestazioni di servizi finalizzate alle attività di sviluppo e valorizzazione della cultura” con disponibilità di € 325.337,16

Capitolo 200639: “Dalla RAS per organizzazione e partecipazione a eventi e altre prestazioni di servizi finalizzate alle attività di sviluppo e valorizzazione della cultura” con disponibilità di € 250.000,00.