Studente 15enne attraversa la strada sulle strisce per prendere il bus e viene travolto e ucciso da un'auto: «Stava andando a scuola»

CAGLIARI - Un ragazzino di 15 anni è stato investito ed è morto questa mattina, 8 gennaio, a Cagliari. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire la dinamica.

Cosa è successo

Da quanto si apprende, la vittima di cui non sono state fornite le generalità stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata urtata dall'auto, finendo sull'asfalto. Secondo "La Nuova Sardegna", la vittima avrebbe 15 anni. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli agenti della locale e il 118. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Stava andando a scuola

È un ragazzino cinese di 15 anni la vittima dell'incidente stradale avvenuto questa mattina in via Peretti a Cagliari.

Gli agenti della polizia locale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da quanto si apprende il 15enne stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, all'altezza del Mc Donald's. Stava raggiungendo la corsia che dal Brotzu porta a Pirri, forse stava andando alla fermata per prendere l'autobus che l'avrebbe portato a scuola, quando è stato urtato da una Fiat Punto.

Morto sul colpo

L'impatto non è stato violentissimo, ma il ragazzino ha battuto testa e corpo contro il parabrezza dell'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. L'automobilista si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118, ma per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto è morto sul colpo.