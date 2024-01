Incidente sulla provinciale a Roccafluvione: auto si ribalta, ferita grave una donna

ROCCAFLUVIONE - Un'automobililista è stata coinvolta in un incidente stradale sulla strada provinciale 237 a Roccafluvione. Sul posto sono giunti i carabinieri di Ascoli per ricostruire la dinamica dell'incudente.

L'auto si è ribaltata

La donna giunta all’altezza del Ponte Romano, nei pressi del bivio per la frazione di Meschia, ha perso il controllo dell veicolo ribaltandosi. L'automobilista è stata trasportata al pronto soccorso. E' grave ma non in pericolo di vita. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco