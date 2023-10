Studentessa si procura un taglio con il temperino a scuola. Trovata in bagno. «L'ho fatto perchè soffro»

GIULIANOVA L’hanno trovata in bagno, a scuola, piangente e con una ferita sull’avambraccio sinistro. La cercavano da quando aveva chiesto di andare alla toilette e non era più tornata, per cui i compagni di classe di un istituto superiore di Giulianova hanno chiesto all’insegnante di controllare se fosse successo qualcosa. Ed in effetti non stava bene, la quindicenne è stata trovata in bagno con la porta aperta.

È stata soccorsa, mentre c’era chi chiedeva l’intervento dell’ambulanza che arriva subito. Intanto era stata disinfettata la ferita e messo il cerotto. Ferita prodotta molto probabilmente con la lama di un tempera matite e pertanto poco più di un’escoriazione all’avambraccio. Poi , arrivati i sanitari del 118, hanno terminato la medicazione, ma visto anche che la ragazza non stava bene hanno preferito trasportarla in ospedale dove i medici l’hanno sottoposta ad accertamenti.

La ragazza ha ammesso di essersi tagliata al braccio da sola. «L'ho fatta perchè soffro» ha detto, senza aggiungere altro.