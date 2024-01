Apiro, incidente sulla provinciale: grave, dopo un fuori strada, una donna di 41 anni di Castelplanio. Interviene l'elisoccorso

APIRO - Incidente sulla Strada provinciale 2. Una donna di 41 anni, residente a Castelplanio, è finita fuoristrada con l’auto, una Opel Corsa, per cause in corso d’accertamento, intorno alle 19. L’incidente è avvenuto in località Maccarone, ad Apiro.

Codice rosso

La donna soccorsa dalla pubblica assistenza Piros ec è stata poi trasportata in codice rosso a Torrette dall’eliambulanza Icaro02. Sul posto anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.