APIRO Un albanese in preda ai fumi dell’alcol picchia la moglie in un bar, un passante interviene a difesa della donna e viene a sua volta aggredito. È successo martedì sera ad Apiro e l’episodio riaccende l’allarme sul fronte della violenza di genere. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, prontamente intervenuti sul posto.

La vicenda

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, l’albanese - intorno alle 21 del giorno di Santo Stefano - avrebbe iniziato a litigare con la coniuge. La situazione è degenerata e improvvisamente ha preso a schiaffi la donna. Un cliente del locale, che ha assistito alla scena, non si è di certo voltato dall’altra parte ed è intervenuto. «Ma cosa stai facendo?», avrebbe detto allo straniero.

Una “intromissione” affatto gradita, tant’è che l’albanese lo ha preso a pugni, procurandogli diverse ferite. Nel frattempo erano stati allertati i carabinieri, che hanno provveduto a identificare tutte le persone coinvolte del parapiglia. E come detto sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e per eventuali provvedimenti. L’uomo preso a pugni ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici, che hanno stilato una prognosi di dieci giorni. Sul sito www.carabinieri.it è stata dedicata un’intera area tematica sul “codice rosso”, dove è possibile trovare tante informazioni utili su atti persecutori, bullismo, cyberbullismo, maltrattamenti, revenge porn, violenza sessuale ecc.

Il test

Nell’area tematica è possibile trovare anche il “Violenzametro”, un test di autovalutazione, elaborato dal Reparto analisi criminologiche del Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, per rilevare i segnali del livello di violenza di genere subita in un rapporto di coppia. Contiene consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza riscontrata.