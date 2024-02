APIRO Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della nuova casa di riposo di Apiro: gli interventi che riguardano la parte esterna e il consolidamento interno sono stati terminati, e ora è in corso l’installazione degli impianti.

I tempi

L'opera potrebbe essere consegnata già prima dell'inverno prossimo. Si va velocemente considerato che il progetto definitivo è stato approvato nei primi mesi del 2022. Si tratta di un investimento complessivo di circa 2,6milioni di cui un milione di fondi Pnrr, 900.000 euro di risorse comunali derivanti da alienazioni di immobili comunali, altri 400.000 euro provenienti ancora dalla vendita di altre proprietà comunali. Poi, attraverso la partecipazione ad un bando nazionale, al Comune è stato assegnato un contributo pari a 300.000 euro per l'acquisto di arredi e mobili sempre per la nuova residenza per gli anziani che si sta realizzando grazie alla ristrutturazione dell'ex convento di San Francesco, ubicato in una posizione centrale del paese. L'ente municipale guidato dal sindaco Ubaldo Scuppa aveva scelto fin da subito l'ex convento, una proprietà comunale, per le dimensioni, la localizzazione in posizione centrale e nevralgica, nonché per la presenza di un cortile interno e di servizi (quali cucina e palestra): una struttura idonea ad essere trasformata e ristrutturata al fine di essere destinata ad ospitare una nuova casa di riposo e residenza protetta, con un aumento di ricettività di ospiti (in totale saranno 36 i posti letto disponibili), diretta a consentire una maggiore economicità ed efficienza sul piano gestionale.

Le risorse

«È una finalità di primaria importanza investire risorse su questa struttura – ha detto il sindaco Scuppa – da destinare a sede della nuova casa di riposo, al fine di migliorare l'offerta dei servizi per l'area anziani, nell'ambito e in conformità alla pianificazione di ambito sociale, anche mediante il ricorso a forme di partenariato con privati, per una gestione proficua e sostenibile».