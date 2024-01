APIRO Uno sguardo sul mondo e le radici ben piantate nell’entroterra maceratese. Può definirsi così l’azienda Panatta di Apiro, leader nel mondo del fitness, che negli ultimi giorni ha ospitato le star mondiali del bodybuilding. E non si ferma qui: «Desideriamo organizzare momenti di incontro con atleti, clienti e distributori per aumentare la fidelizzazione e per far conoscere tutto il ciclo produttivo del Made in Italy - spiega Angela Maria Tosti, presidente dell’azienda fondata dal marito Rudi Panatta sei decadi fa –. L’incoming è fondamentale per conoscere in anteprima il feedback di chi usufruirà dei nostri macchinari per far toccare con mano la nostra realtà industriale».

L’accoglienza

Per agevolare l’accoglienza, la famiglia Panatta nel tempo ha sempre investito nel territorio. Ne è un esempio la recente acquisizione dell’hotel di Apiro già in fase di ristrutturazione: questo per garantire il maggiore comfort possibile a chi verrà in visita presso la sede aziendale e produttiva. «Essere ospiti di Panatta è come stare nella Disneyland del fitness» ha esclamato la star internazionale Angela Borges, tre volte campionessa mondiale di bodybuilding con una community di 1,3 milioni di utenti su Instagram, entrando nello showroom Panatta. Insieme a lei, per visitare l’azienda, testare i macchinari e per collaudare in anteprima le nuove attrezzature, sono arrivati atleti, distributori e clienti provenienti da Stati Uniti, Messico, Brasile, Venezuela, Colombia, Spagna e Regno Unito.

Steve Weinberger, a capo dei giudici del Mr. Olympia che è la più famosa gara di bodybuilding al mondo, nonché titolare della palestra Bevs gym a New York, ha detto: «Non ho mai visto nulla di simile in tutta la mia vita», riferendosi all’attenzione nel design, nella progettazione ingegneristica e nella biomeccanica. Dello stesso avviso anche Mr Olympia 2008 Dexter Jackson. Special guest della giornata il più famoso presentatore di gare di bodybuilding al mondo Bob Cicherillo, grande fan dei macchinari Panatta e brand Ambassador dell’azienda.