MACERATA Mercato settimanale, si torna all’antico col ripristino da domani delle tradizionali location degli ambulanti che per le ultime settimane dell’anno ed in concomitanza con le festività natalizie, erano stati spostati su viale Puccinotti.

Ad annunciarlo è il Comune di Macerata che indica come da domani, mercoledì 17 gennaio torneranno nelle consuete collocazioni del centro storico le bancarelle del mercato settimanale che, nei mesi scorsi (ndr. precisamente nel periodo compreso tra mercoledì 29 novembre sino al 13 gennaio), erano state spostate momentaneamente in viale Puccinotti per consentire l’installazione della pista di pattinaggio in piazza Mazzini. Di conseguenza da domani verrà ripristinata anche la consueta viabilità in viale Puccinotti, che aveva subito modifiche proprio per ospitare le bancarelle degli ambulanti delocalizzate fuori dalle mura.

Sul tavolo resta aperto il tema emerso già lo scorso anno di uno spostamento su viale Puccinotti di alcuni ambulanti che possa essere non solo legato ad una finestra di fine anno necessaria perché gli spazi dentro le mura sono occupati da iniziative legate al Natale, ma possa diventare definitiva. A frenare e rendere di difficile attuazione questa modifica del mercato ci sono problemi legati alla viabilità cittadina che non consentono di andare nella direzione sollecitata dagli ambulanti. Che, proprio per avere un chiarimento definitivo sulla situazione, hanno chiesto un incontro col sindaco Sandro Parcaroli che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

L’impegno

«E’ prematuro qualsiasi ragionamento in merito alla questione –afferma l’assessore alla Polizia locale, Paolo Renna- in quanto dovremo esaminare prima i dati ed i report su come ha risposto la viabilità e la circolazione cittadina che abbiamo monitorato in questo periodo di trasloco del mercato su viale Puccinotti. Si valuterà ciò che è emerso prima di prendere qualunque decisione perché è inevitabile che si intrecci la circolazione dei veicoli con la presenza del mercato su viale Puccinotti. Quello che si può dire è che lo snodo dei Giardini Diaz risulta centrale, ed è diverso tra quando le scuole sono aperte o sono chiuse.

Soprattutto in termini di transito dei pullman. Io credo che questa problematica potrà essere superata con la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma e soprattutto con la bretella via Mattei-la Pieve che consentirà di canalizzare lontano dal centro città la mole di traffico che grava sulle strade di Macerata». L’ipotesi emersa di uno spostamento di parte del mercato settimanale era quella di creare un anello che inizia da piazza della Libertà, procede in corso Matteotti, arriva in viale Puccinotti, si interrompe tra Porta Convitto e viale Trieste per poi riprendere e risalire su piaggia della Torre.