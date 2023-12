Incendio al night club Hollywood, le fiamme divorano parte dell'insegna

CORRIDONIA - Incendio al night club Hollywood di Corridonia. In serata, per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno improvvisamente avvolto una parte dell'insegna del locale di Colbuccaro.

In particolare ono andate distrutte le due "o" e la "d". A chiamare i soccorsi è stato un passante che, verso le 20.30, trovandosi di fronte al locale, ha notato le fiamme e ha allertato i vigili del fuoco. Nel volgere di pochi minuti, i pompieri sono arrivati sul posto e hanno spento il rogo.