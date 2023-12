Rogo in galleria sulla Val di Chienti, 16 intossicati: la Procura vuole vederci chiaro. Tratto di strada chiuso al traffico. «Poteva essere una strage»

SERRAVALLE DI CHIENTI - È ancora chiusa la Statale 77 Val di Chienti in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Serravalle di Chienti e Colfiorito, dopo l'incendio della Vigilia che si è sviluppato da una macchina all'interno della galleria Varano e che ha provocato l'intossicazione di 16 persone, tra cui un vigile del fuoco. La Procura aprirà un fascicolo per chiarire le eventuali responsabilità su quanto accaduto.

Panico in galleria, auto a fuoco: la nube di fumo intossica 16 persone

Nel frattempo sono in corso da parte dei tecnici Anas tutte le attività necessarie alla riapertura della strada: il rogo originato da un’auto che transitava in direzione Foligno, ha danneggiato gli impianti tecnologici e di sicurezza rendendo necessaria la chiusura di entrambe le canne del tunnel per circa 3,5 chilometri, ma il tratto chiuso è in totale di 8. I tecnici Anas intervenuti sul posto hanno immediatamente avviato le verifiche tecniche del caso per valutare ed avviare nel più breve tempo possibile gli interventi di ripristino degli impianti necessari alla riapertura in sicurezza della galleria.

Al momento il traffico in direzione Foligno è deviato sul vecchio tracciato della 77 con uscita obbligatoria allo svincolo di Serravalle e rientro allo svincolo di Colfiorito.

Per il traffico in direzione Civitanova è in fase di allestimento l’uscita obbligatoria a Colfiorito con rientro a Serravalle.

I testimoni: «Non riuscivamo a respirare, poteva essere una strage»

L'incendio si è sviluppato dal cofano di una macchina e i tre occupanti sono riusciti a scendere dalla vettura prima che le fiamme avvolgessero tutta la carrozzeria, ma la nube di fumo è rimasta all'interno della galleria Varano saturando l'aria e rendendola irrespirabile: «Non si vedeva niente, non riuscivamo a respirare - raccontano i testimoni - non funzionavano nè i telefoni, nè le colonnine di emergenza». Sotto la lente il sistema di smaltimento dei fumi all'interno del tunnel che avrebbe dovuto spingere il fumo fuori dalla galleria e invece ha intossicato automobilisti e vigili del fuoco, che hanno prestato le mascherine d'ossigeno ai malcapitati. Cinque persone sono state ricoverate in ospedale a Macerata, 11 a Camerino: nel frattempo sono state dimesse. Ma sarebbe potuta essere una strage.