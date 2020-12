La Lube stende Cisterna per 3-0 con un Juantorena già in versione Champions e torna in vetta

CIVITANOVA La Lube vince 3-0 il recupero della nona giornata del girone di andata contro Cisterna e per ventiquattr'ore, fino al match di domani tra Perugia e Modena, si erge solitaria in vetta alla classifica di Superlega. I parziali finali sono 25-23 (30’), 25-15 (24’) e 25-17 (23’). La squadra di De Giorgi, in formazione tipo ad inizio partita, ha corso solo qualche rischio nel primo set facendosi letteralmente divorare un vantaggio di sette lunghezze: da 21-14 a 21-20. Cisterna, forte delle battute di Szwarc, ha messo paura ai cucinieri che hanno ripreso il cammino con il muro di Simon su Sabbi. Per il cubano è stato l'unico punto del parziale visto che De Cecco ha usato le finte al centro di Simon per armare gli attaccanti di banda. Dal secondo set la sterile reazione dei laziali si è ulteriormente indebolita ed a nulla sono valsi i cambi di Kovac che ruotato tutti gli effettivi. Nel terzo set c'è stato anche spazio per due millenials: Marlon Yant in campo Lube e Luca Rossato, in quello pontino, entrambi classe 2001. Verrebbe spontaneo affermare che sono stati a scuola dal professor Juantorena che ha giocato una partita al limite della perfezione attaccando da ogni posizione utilizzando la sua innata classe.

