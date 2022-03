La Lube batte anche Cisterna nel recupero e resta al secondo posto

CIVITANOVA - Ancora una vittoria in campionato per la Lube, che nel recupero infrasettimanale contro Cisterna si impine per 3-1 in rimonta dopo aver perso nettamente il primo set, per 25-17. Nei parziali successivi il cammino dei biancorossi è stato invece moltoi spedito: 25-21 il secondo set, 25-18 il terzo e 25-20 il quarto. Con questo successo la Lube resta al secondo posto con 51 punti alla pari con Trento, che ha vinto anch'essa il suo incontro di recupero con Vibo Valentia, ma la Lube ha giocato un partita in meno rispetto ai trentini. Entrambe le squadre sono ora a -10 da Perugia capolista, ma la Lube ha una partita in memno anche nei confronti degli umbri. L'incontro mancante al teram di Blengini è quello che i marchigiani giocheranno sabato sera a Modena, avendo così la possibilità di staccare Trento e di avvicinarsi alla capolista.

