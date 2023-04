Volpe cade in una vecchia cisterna vuota a Monteprandone, i vigili del fuoco la salvano con un retino

MONTEPRANDONE Una volpe è finita in una vecchia cisterna d'acqua, vuota ma profonda tre metri in contrada Macigne a Monteprandone. A dare l'allarme un passante che ha allertato i vigili del fuoco di San Benedetto che, alla fine, con l'ausilio di un retino, sono riusciti a mettere in salvo l'animale selvatico.