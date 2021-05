Il tribunale sancisce il fallimento della Samb. Esercizio provvisorio per giocare i play off contro il Matelica

SAN BENEDETTO - La Samb è ufficialmente fallita. Il Tribunale di Ascoli, infatti, ha dichiarato il fallimento della Sambenedettese Calcio (girone B della serie C).

Salvo l'impegno play off contro il Matelica di domenica prossima, valido per il primo turno play off: il tribunale ha infatti concesso l'esercizio provvisorio. Nominati curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l'avvocato Francesco Voltattorni.

Reggina-Ascoli, la sfida fra le due squadre più in forma del campionato

© RIPRODUZIONE RISERVATA