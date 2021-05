Nocelli e il Matelica ai playoff: «Stavolta un grazie speciale a Micciola e Colavitto»

MATELICA - Ottavo posto in classifica finale che significa derby playoff contro la Samb, da sfidare domenica prossima alle 17.30 allo stadio Helvia Recina di Macerata, con il vantaggio di giocare in gara secca per due risultati su tre. Si chiude alla grande il campionato del Matelica, alla sua prima storica apparizione in Serie C.

«Abbiamo chiuso la nostra stagione – ha commentato la direttrice generale biancorossa Roberta Nocelli - con una bella vittoria accompagnata dall’esordio stagionale di Davide Seminara, con la doppietta di Thomas Alberti e un’altra perla di Emilio Volpicelli. In tutto abbiamo raggiunto quota 56 punti e centrato un obiettivo straordinario, quello dei playoff di Lega Pro».

«Subito dopo il fischio finale – ha proseguito la dg del Matelica - ho ricevuto tantissimi attestati di stima e complimenti da tante realtà del calcio, ringrazio tutti con il cuore. Di ‘grazie’ ne ho distribuiti a volontà nel corso di questo campionato, oggi ne dedico uno speciale a Micciola e Colavitto. Nel calcio spesso si incontrano bravi direttori e bravi allenatori, meno spesso capita di avere anche grandi uomini. Noi invece li abbiamo fatti salire sul nostro treno e loro non hanno mai deragliato, anzi ci hanno portato in stazione sani, salvi e pronti per nuove sfide. Ora il destino è nelle nostre mani, nei piedi dei nostri ragazzi, ma soprattutto deve essere nella loro testa».

«C SIAMO STATI in questo campionato – ha concluso la Nocelli, ricordando il suo slogan #Csiamo, di inizio stagione - onorando ad ogni gara i nostri obiettivi. Qualsiasi siano le pagine che scriveremo, la nostra storia, fin qui, è stata scritta con educazione, rispetto e umiltà. Domenica torna la Sambenedettese, un derby che ha sempre un sapore speciale. In bocca al lupo a noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA