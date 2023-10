ASCOLI La giornata del nuovo direttore sportivo dell’ Ascoli Marco Giannitti è iniziata molto presto. È arrivato in mattinata ad Ascoli per porre la firma sul suo contratto e prendere visione della nuova realtà , ad attenderlo c’era il direttore generale del club Domenico Verdone. I due professionisti si conoscono molto bene, hanno anche un buon rapporto che nasce dai tempi del Frosinone quando entrambi lavoravano nel club ciociaro. Giannitti ha pranzato con il direttore generale e il responsabile del settore giovanile bianconero Nino Nosdeo per più recarsi nel pomeriggio al centro sportivo Picchio Village per conoscere da vicino la squadra e il tecnico, oltre a seguire il suo primo allenamento da direttore sportivo del Picchio.

Domenica pomeriggio aveva invece incontrato il patron per parlare di programmi. Non è stata la prima volta che Pulcinelli e Giannitti si sono incontrati perché si conoscono da tempo, per ben due volte in passato anche recente l’ ex Perugia e Frosinone è stato vicino ad approdare in bianconero. Con gli umbri e i ciociari ha conquistato le promozioni in B e con il Frosinone anche in A. «Buon lavoro Marco Giannitti. Grazie per aver accettato questa sfida facciamo onorare questa gloriosa maglia che ha 125 anni». Questo il benvenuto social del patron Pulcinelli.

Chi è Giannitti

Ma scopriamo chi è Marco Giannitti : 52 anni nato a Nettuno definito scopritore di giovani talenti grazie anche ad una fitta rete scouting, cosa che all’ Ascoli è mancata. Giannitti ha un curriculum vincente, ha vinto in D, nell’ allora C 2 in Serie B. Si tratta di un Ds che lavora a stretto contatto con l’ allenatore ma non interferisce nel suo lavoro o nelle sue scelte. Sul mercato punta sempre a prendere giocatori funzionali al gioco del tecnico, punta molto, oltre che sulla parte tecnica, anche su quella umana, si avvale come detto della rete scouting ma poi visiona in prima persona il probabile acquisto.

Il mercato

Nell’Ascoli per quanto riguarda il mercato lo vedremo all’opera tra qualche mese quando aprirà la sessione invernale. Ma Giannitti già da adesso inizierà a prendere appunti su cosa serve per rendere migliore la squadra. Una squadra che lui conosce già per averla vista giocare anche in questa stagione più di una volta. La sfera tecnica con l’ arrivo di questo nuovo Ds ha voltato pagina. Inizia un nuovo percorso, un cambio che comunque era già nell’ aria da qualche giorno. Giannitti questo pomeriggio alle ore 15 sarà presentato presso la sala stampa della sede di Corso Vittorio a fare gli onori di casa ci sarà il direttore generale Verdone. Il passato lascia il posto al presente e al futuro il nuovo direttore sportivo ha firmato un biennale, il suo lavoro è appena iniziato.

L'allenamento aspettando la Samp

La squadra intanto ha svolto il primo allenamento sotto gli occhi del nuovo dirigente. È iniziata infatti ieri la preparazione in vista della prossima gara di campionato. Sabato prossimo arriverà al Del Duca la Sampdoria, un avversario in piena crisi di risultati e di gioco. Dove è in discussione il tecnico Andrea Pirlo al quale la dirigenza ligure ha affidato la conduzione tecnica della squadra dopo la retrocessione in Serie B. Si gioca al Del Duca alle ore 16,15. Viali non dovrebbe avere problemi di formazione, tranne ovviamente i soliti infortunati, ovvero Luka Bogdan Aljaz Tavcar e forse Cloud Adjapong, quest’ ultimo deve solo recuperare la condizione fisico-atletica. Anna Rita Marini