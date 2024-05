Montero, dalla Samb alla Serie A. Quella volta che rispose al giornalista del Corriere Adriatico: «Io non cerco alibi, questa è la mia visuale di vita»

Paolo Rónald Montero Iglesias ha esordito contro Bologna come allenatore in Serie A sulla panchina della Juventus, squadra di cui è stato calciatore dal 1996 al 2005. Montero, uruguaiano di Montevideo, 53 anni il prossimo settembre, è sempre stato considerato un duro e uno dei massimi interpreti del Dna juventino dell'epoca Lippi (il centrale era stato fortemente voluto dal tecnico bianconero che lo aveva visto all'opera con l'Atalanta). Anche per questo gli è stata affidata la Primavera della Juventus e, ad interim, per le ultime 2 partite di campionato, dopo il burrascoso esonero di Max Allegri, la guida tecnica della prima squadra.

Alla Samb dal 2019 al 2021

Montero, che ha appeso le scarpetta al chiodo nel 2007 con la maglia del Penarol (la sua prima società), in passato ha allenato in Italia in un'unica piazza ma non banale: San Benedetto del Tronto, dal 2019 al 2021, in Serie C, portando i rossoblù due volte ai playoff (nella seconda stagione era stato esonerato e poi richiamato). Ecco come aveva risposto al giornalista del Corriere Adriatico Luca Bassotti il 14 novembre 2020 in conferenza stampa (dal 2'23 in poi). Il video è tratto da youtube: bordocampo Tv.

Il video: «Io non cerco alibi, nel calcio come nella vita: il lavoro paga»