Pellizzari è l'unico che prova a resistere a Pogacar e il "cannibale" gli regala la maglia rosa

Il Giro d'Italia 2024 ha il marchio a fuoco di Tadej Pogacar, il cannibale che oggi ha conquistato il quinto successo in 16 tappe, ma anche il marchigiano Giulio Pellizzari strappa applausi lungo le strade della kermesse rosa. Incassando anche l'omaggio di Pogacar, che dopo averlo staccato lo aspetta dopo il traguardo e gli regala la maglia rosa.

Il ciclista marchigiano, il più giovane del Giro (è nato nel 2003 a San Severino Marche), oggi ha infatti dato spettacolo nella tappa di alta montagna con partenza da Lasa e arrivo a Santa Cristina di Val Gardena, seppur accorciata per il maltempo.

Pellizzari, che difende i colori VF Group - Bardiani CSF - Faizanè, è stato l'ultimo ad arrendersi ai furiosi attacchi di Pogacar, che sul traguardo lo ha preceduto di "soli" 15 secondi. Lo sloveno ha tagliato la linea d'arrivo contando con le dita fino a cinque (come i soi successi), ma poi ha riconosciuto i meriti di Giulio Pellizzari, che ha cercato fino all'ultimo di resistere al suo attacco. Meritandosi un premio speciale: quando ha chiesto gli occhiali allo sloveno, per ricordo, questi si è tolto e gli ha dato anche la maglia rosa, porgendogliela e poi abbracciandolo. Un momento speciale per il giovane di San Severino Marche, che ha sfiorato l'impresa ma è comunque riuscito a difendere un eccellente secondo posto dal ritorno del colombiano Dani Martinez.