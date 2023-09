Ascoli Calcio, fuori Forte (al Cosenza) e dentro Milanese (dalla Cremonese)

ASCOLI - Porte girevoli all'Ascoli Calcio 1898 in queste ultime ore. Trasferimento a titolo temporaneo con opzione per Francesco Forte al Cosenza. Arrivato in bianconero nel gennaio scorso, è sceso in campo 16 volte fra campionato e Coppa mettendo a segno 4 gol.

Dentro Milanese

Poco dopo la società bianconera ufficializza a titolo temporaneo dalla Cremonese le prestazioni sportive del centrocampista Tommaso Milanese. Nato il 31 luglio 2002 a Galatina, è cresciuto nel settore giovanile della Roma fino all’esordio nei professionisti, in Serie B, nella s.s. 2021/22 nelle file dell’Alessandria, dove colleziona 35 presenze, 1 gol e 1 assist. L’anno seguente esordisce in Serie A con la Cremonese, il 18 settembre 2022, nel match interno con la Lazio. Segue il trasferimento al Venezia in B nella s.s. 2022/23 prima di tornare a Cremona, dove nella stagione in corso è sceso in campo in occasione della partita di Coppa Italia col Crotone.