CIVITANOVA In gara 1 dei quarti di finale playoff era stato un mattatore dell’incontro, chiuso da Mvp e top scorer all’Eurosuole Forum con la bellezza di 28 punti messi a referto. Ora le sue qualità le metterà al servizio della Cucine Lube Civitanova visto che la società ha messo a disposizione di Giampaolo Medei, con un contratto fino al 2026, i nazionale canadese Eric Loeppky, schiacciatore classe ’98, alto 198 cm, che si accinge ad affrontare la quinta esperienza in SuperLega Credem Banca.

La duttilità

Salutato Yant, la Lube abbraccia Loeppky, reduce dalla stagione brillante con la Mint Vero Volley Monza, dove ha dimostrato una duttilità fuori dal comune rivelandosi un prezioso jolly anche in posto 2. L’atleta ha sprigionato tutta la sua potenza in Brianza aiutando il collettivo lombardo a raggiungere l’ultimo atto dei playff Scudetto, la finalissima di Coppa Italia e la resa dei conti nella Challenge Cup. Senza calcolare il bottino europeo, nelle kermesse della Lega Volley quest’anno il talentuoso martello ha messo a segno 421 sigilli finendo ai piedi della top ten per punti personali.

La specialità

Nel 2020 Loeppky ha lasciato il Canada per mettersi alla prova in Italia. L’arrivo in Emilia Romagna garantì a Ravenna la permanenza nell’Olimpo del volley a suon di grandi giocate. Poi prese forma la salvezza anche a Padova e a Taranto (secondo miglior finalizzatore e uomo ace dei suoi dietro Antonov), fino alla successiva consacrazione dopo l’upgrade con il passaggio al consorzio Vero Volley. Già nel giro della Nazionale canadese seniores da sei anni e attualmente alle prese con la preparazione per la Volleyball Nations League 2024, Loeppky è figlio d’arte, visto che il padre Greg ha rappresentato il Canada ai World Masters Games di Edmonton nel 2005 e ha brillato anche nel beach volley. «Ho sempre fantasticato di indossare la casacca della Lube - ha affermato - un club storico e affascinante, tra i primi a catalizzare la mia attenzione. Vengo da un’annata a Monza ricca di emozioni e voglio dare continuità al lavoro svolto continuando a dare il massimo a caccia di obiettivi importanti con i colori di Civitanova».