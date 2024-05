PESARO Spalle al muro. Dopo lo 0-1 di domenica scorsa nel playout di andata, la Vis non ha alternative: deve vincere il «retour match». Punto e stop. Al Benelli contro la Recanatese i biancorossi dovranno scendere in campo fin dall’avvio con un solo obiettivo in testa, senza potersi permettere nessun tipo di calcolo che invece può avere condizionato la prima parte del derby del Tubaldi, anche se poi letale è stata una giocata del duo Sbaffo-Melchiorri nel momento in cui il gol pareva maturo ma nell’altra porta, quella dei leopardiani.



Pesaro presente

«Servirà una partita da Vis», ha detto capitan Di Paola dopo la perdita del vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre. Una gara da vincere, con qualsiasi risultato, magari anche grazie alla spinta del pubblico, con la città di Pesaro che sicuramente risponderà presente come sempre in queste circostanze. A tal proposito, per il match che domenica prossima, dalle 18, metterà in palio la salvezza nel calcio professionistico, è iniziata la prevendita dei biglietti. Tagliandi acquistabili sul circuito online www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale fino al giorno della partita, anche se è preferibile farlo in anticipo per evitare lunghe code ai botteghini e disagi in prossimità del fischio d’inizio del derby. I playout non rientrano nell’abbonamento acquistato a inizio stagione, quindi chiunque vorrà presenziare dovrà acquistare un biglietto che in tribuna centrale costa 24 euro, 12 nella Prato e nella laterale scoperta. Due euro di sconto in caso di riduzione, destinata a donne, invalidi tra il 50 e il 99%, over 65 e ragazzi da 11 anni d’età fino ai 14 anni. I bambini da zero a 10 anni pagano il Ridottissimo che costa 2 euro appena. Prezzi, a cui va aggiunto 1,83 euro calcolato come diritto di prevendita, ma è comunque conveniente rispetto ai costi stabiliti in caso di acquisto il giorno della gara (tribuna coperta a 27 e 25 euro, Prato e laterale a 16 e 14).

I punti vendita

Detto del canale online, i tagliandi per Vis-Recanatese sono acquistabili fisicamente nel punto vendita ufficiale biancorosso che è il caffè Zongo di Francesco Zonghetti, sito in piazzale Caduti del Lavoro, 8. In alternativa c’è la tabaccheria Binda di Mirko Federici di via S. Pertini, 1927, il Trony Pesaro di corso XI Settembre. Lista completa, comunque, su www.vivaticket.it. C’è poi l’opzione botteghini dello stadio, che però saranno aperti solo sabato dalle 15 alle 19 (quello di via Simoncelli, l’unico dove è possibile pagare col Pos) e domenica dalle 13.45 in poi (anche quello di via Campo sportivo). Per i tifosi della Recanatese non sarà possibile acquistare il tagliando il giorno della gara, pertanto la loro prevendita chiuderà sabato alle 19. «Si specifica inoltre - scrive la Vis nel proprio sito web - che per l’incontro in oggetto i residenti nella provincia di Macerata e di Fermo potranno acquistare il tagliando solo nel settore ospiti. Gli sarà quindi preclusa la vendita nei settori locali e in tribuna coperta». Un po’ come accaduto agli ultras pesaresi domenica scorsa a Recanati, che hanno potuto beneficiare di «appena» 505 biglietti della tribuna Nord del Tubaldi, polverizzati in pochissime ore dalla messa in vendita. L’impressione è che, per il derby di ritorno, il Benelli sarà ricolmo di tifo e di passione. Tutti insieme per mantenere il calcio dei pro.