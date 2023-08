L'Ancona Respect vince la Coppa Disciplina. Maya Abram premiata dalla Juventus miglior portiere del camp estivo bianconero

ANCONA- L'Ancona Respect, principale società di calcio femminile anconetana che da anni ha deciso di accompagnare il proprio cammino a quello dell'Us Ancona, ha raccolto un altro importante traguardo. Si tratta della Coppa Disciplina per la stagione sportiva 2022-2023, conquistata nel massimo campionato di Eccellenza femminile (il punto più alto a livello regionale). Basi solide da cui ripartire anche nell'ottica del continuo reclutamento che si svolge al Dorico ogni settimana.

Maya Abram premiata

Sempre a proposito di giocatrici, il portiere Maya Abram classe 2009 è stata premiata al Camp residenziale della Juventus di Chianciano Terme - svolto dal 16 luglio al 30 luglio 2023 - come miglior giocatore per il ruolo di portiere. La giocatrice sarà visionata in questo periodo dal club bianconero in ottica futura.