Il Trofeo Dorico Women è un successo pieno. L'evento organizzato dall'Ancona Respect riservato alla categoria U17

ANCONA Trionfa il Riccione, ma l'Ancona vende a caro prezzo la pelle. Si è svolta domenica la prima edizione del Trofeo Dorico Women, affascinante evento organizzato dall'Ancona Respect allo stadio Dorico e riservato alla categoria Under 17 femminile.

Vittoria ai rigori

L'atto finale ha visto affermarsi il Riccione, ai rigori contro le doriche, dopo lo 0-0 nei regolamentari.

Ex aequo nella classifica marcatori, con 3 reti si sono aggiudicate la prima posizione Sophia Lisica (Ancona Women) e Aurora Lancioni (Jesina Calcio Femminile). Il premio come migliore portiere è andato a Maya Abram (Ancona Women, unica ad aver mantenuto la porta inviolata), attraverso la votazione effettuata dai tecnici di ogni squadra. Oltre a Riccione e Ancona, hanno partecipato Women Gualdo, Rimini, Jesina Femminile e AccademiaSpal.

«Una bella giornata di sport»

Sorride il tecnico dell'Under 17, responsabile del vivaio biancorosso e baluardo del club, Alessio Abram: «E' stata una meravigliosa giornata di sport, di calcio femminile. E' andato tutto alla perfezione, con circa 120 presenti tra giocatrici, istruttori e dirigenti. L'organizzazione è stata impeccabile. Strepitoso anche il risultato sportivo, abbiamo vinto 6-0 contro il Rimini e pareggiato a reti bianche con la Spal. Di conseguenza, ci siamo qualificati alla finalissima con il Riccione per miglior differenza reti. Peccato per i calci di rigore, ma siamo soddisfatti di aver disputato tre ottime gare. I complimenti dell'Assessore Zinni ci hanno fatto piacere, ci ha garantito che gli organi competenti contribuiranno sempre di più alla crescita del movimento femminile in città».

Autorità e sponsor

A premiare società e giocatrici ci ha pensato appunto l'assessore allo Sport Giovanni Zinni. Non potevano mancare Antonio Vento, in rappresentanza della AIAC Ancona, Mario Borroni, responsabile regionale del Calcio Femminile, e Annamaria Mancinelli, collaboratrice federale. Oltre al prezioso sostegno del Comune di Ancona, sono arrivate le partnership con Copy Emme Ancona e Computer New File Ancona. Il capitolo ristoro, offerto dal club dorico, è stato affidato alla "Camst group: più di una scelta".