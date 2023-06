L'Ancona Respect ospite a Coverciano: le piccole biancorosse stregate dal tempio del calcio azzurro

ANCONA- Letteralmente stregate dal Museo del Calcio e da tutto il contesto di Coverciano. Sono tornate a casa con un bagaglio d'esperienza ricchissimo le giovani biancorosse dell'Ancona Respect che, nell'ultimo weekend, sono state ospitate nel centro federale per la festa finale del Grassroots. Un'occasione che si sono potute regalare dopo il successo, nello spareggio regionale, contro la Jesina.

La giornata

Giochi, partite ma anche confronti di crescita di enorme importanza con le pari categoria di Tavagliacco Brescia e Altamura (per la cronaca due vittorie e un pareggio per le doriche). Emozionante la visita al Museo con tutti i cimeli dei principali calciatori italiani di ieri e di oggi. Le dieci ragazze del club sono state accompagnate dal loro allenatore Gianluca Mengarelli e dalla vice, fresca di qualificazione Uefa C, Veronica Antonucci. Presenti anche il responsabile tecnico Alessio Abram e la presidentessa Silvana Pazzagli.