L'Ancona Respect vola a Coverciano: le baby under 10 rappresenteranno le Marche nel tempio del calcio

ANCONA- Un altro grande traguardo per l'Ancona Respect, società femminile del capoluogo sempre più punto di riferimento cittadino e non solo. Con la vittoria delle Under 10 contro le pari categoria della Jesina, nel Torneo Magico 2023 che si è svolto nei giorni scorsi a Collemarino, le biancorosse si sono guadagnate la possibilità di disputare la fase nazionale a Coverciano i prossimi 17 e 18 giugno.

L'esperienza

Il tempo del calcio accoglierà così un club che, in questi anni, ha compiuto passi da gigante unendo calcio e sociale. Soddisfazione per i dirigenti, per il tecnico Gianluca Mengarelli ma anche per l'intero gruppo genitori che ha presenziato in modo festante nelle varie sfide della fase regionale.