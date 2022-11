Ancona Respect, il ringraziamento per la solidarietà ricevuta: la regione condanna il razzismo

ANCONA- L'Ancona Respect, dopo l'episodio di razzismo che ha coinvolto una propria giovane tesserata sul campo di Fano lo scorso weekend, è tornata in campo ringraziando tutta la regione "pallonara" per la solidarietà ricevuta

Il comunicato

Si è conclusa nel pomeriggio di domenica con l'ultima partita in programma delle nostre 5 squadre impegnate nel weekend, una settimana molto particolare. Con il brutto episodio di razzismo nei confronti di una nostra tesserata durante la partita di domenica scorsa a Fano. Con l'attenzione dei mass-media locali e Nazionali, ma soprattutto con la solidarietà pervenutaci a livello personale da numerose società. Dalla nostra Ancona , dai vertici Federali: come il presidente della Lega Pro, dalla Figc del Comitato Marchigiano e dal settore Giovanile Scolastico.

Dalle parole di condanna della società Ascoli Calcio 1898 FC SpA a quelle della PINK Arzilla Calcio Femminile dove le loro squadre sono scese in campo ad Ascoli con la prima squadra, ad Ancona con la Under17, con uno striscione in sostegno ad Elizabeth. Un grazie di cuore anche verso Parma dove U.S. Astra ci ha inviato la foto del loro ingresso in campo con uno striscione di solidarietà. Noi siamo tornati in campo Sabato, con la Under15 che si è imposta 3 a 1 sulle pari età Recanatesi. In concomitanza la nostra Prima Squadra strappa solo un pari nel derby ad Ascoli con il risultato di 1 a 1. La domenica invece è iniziata nel migliore dei modi con la vittoria della Under12 a Macerata per 3- 1 sulla Yfit.

Poco dopo, invece la nostra Under17 subisce un sonoro 8 a 0 dalla capolista Arzilla. Nel pomeriggio l'Under10 è stata sconfitta di misura dalla Vis Pesaro tra gli applausi dei genitori.