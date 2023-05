Tre giorni di qualità per l'Ancona Respect: le giovani doriche di scena al Torneo della Pace di Perugia

ANCONA- Un appuntamento degno di nota per le giovani Under 17 dell'Ancona Respect femminile. Le doriche, che portano sulle loro maglie il Cavaliere armato biancorosso, saranno di scena nell'importante "Torneo della Pace" di Perugia che si svolgerà dal 20 al 22 maggio in tre impianti diversi del capoluogo umbro.

L'esordio biancorosso

Prenderanno parte all'evento Ancona (rappresentata appunto dall'Ancona Respect come squadra femminile), Ascoli, Bari, Bologna, Cittadella, Parma, Perugia e Ternana. Per la formazione biancorossa esordio nei quarti di finale contro il Cittadella sabato 20 maggio alle 15 al "Don Alberto Seri" di Solomeo (PG)