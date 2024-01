Calcio in rosa, l'Ancona Respect ospite della Roma: giornata da "grandi" per le baby biancorosse

ANCONA Una giornata che difficilmente dimenticheranno le giovani calciatrici dell'Ancona Respect Under 17 ospiti, nei giorni scorsi, della Roma nel quartier generale giallorosso dell'Acqua Acetosa “Giulio Onesti”. L'emozione di avere davanti le maglie giallorosse indossate in passato da grandissimi calciatori come Bruno Conti, Francesco Totti fino ad arrivare, ai giorni nostri, con Paulo Dybala.

La giornata

La squadra biancorossa, accompagnata dall'allenatore Alessio Abram, è partita in primissima mattinata dal capoluogo marchigiano, ha visitato il centro Olimpico del Coni nella Capitale. Prima della partita (calcio d'inizio intorno alle 15.30 con vittoria giallorossa) c'è stata anche la possibilità di osservare l'allenamento della Primavera della Roma Femminile. Prima della mezzanotte il rientro ad Ancona.