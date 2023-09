La Sfida dei Quartieri infiamma le acque anconetane: gloria a Borgo Rodi, secondo posto per Candia

ANCONA Antipasto della Regata del Conero , fiore all'occhiello da anni di Marina Dorica e dell'intero capoluogo, ieri (16 settembre) nelle acque anconetane del Passetto - ma non solo - si è svolta l'attesissima Sfida dei Quartieri. La barca “Mia” di Alessandro Nicosia, in rappresentanza dei quartieri Borgo Rodi- Capodimonte- Santo Stefano- Montirozzo- Monte Marino, si è aggiudicata il “Trofeo Ancona in vela”, primeggiando nella sfida tra i 14 quartieri cittadini. Al secondo posto “Uka Uka Ya Man” di Gianni Giombi (Candia- Ghettarello-Sappanico) e al terzo “Wild Dog” di Claudio Ciarmatori, per Montesicuro- Gallignano- Paterno. Soddisfattissimo lo skipper Alessandro Pigliapoco Nicosia, che ha saputo leggere meglio di tutti le condizioni di brezza medio leggera, con scelte tattiche perfettamente azzeccate sul percorso.