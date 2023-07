​Il Dorico parla la lingua del calcio femminile: boom di presenze per l'Open Day dell'Ancona Woman

ANCONA- Un successo a tutto tondo quello nato dall'Open Day - celebrato il 25 e 26 luglio - organizzato dall'Ancona Woman. Con il Dorico sullo sfondo, decine di ragazze hanno parlato la lingua del calcio femminile che ormai sta letteralmente spopolando nel capoluogo e in tutta la regione.

L'abbraccio con i tecnici

Sotto l'occhio attento dei vari tecnici abilitati sono stati diversi gruppi interessati dall'iniziativa. Veronica Antonucci si è occupata dalle fascia 2015-2018, Roberto Fioravanti 2009-2011 e Alessio Abram (anche responsabile tecnico del club) che ha seguito 2008, Under 17 nazionale e prima squadra. Superata quota 100 iscrizioni, un numero incredibile per una società (prima Ancona Respect) che rappresenta ormai una garanzia per il territorio forte anche dell'affiliazione con l'Us Ancona siglata due stagioni fa.